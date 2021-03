Marco Bocci stupisce i fan col nuovo look punk: «Ok Laura Chiatti, facciamo i capelli come dici tu!»

Marco Bocci cambia il suo look per volere della moglie Laura Chiatti. Un taglio di capelli inedito per l’attore Marco Bocci che la moglie Laura Chiatti ha condiviso dal suo account Instagram.

MARCO BOCCI, NUOVO LOOK PER LAURA CHIATTI

Laura Chiatti ha postato una foto del marito Marco Bocci seduto dal parrucchiere mentre l’hair stylist taglia la sua folta chioma: “Ok Laura .... – scrive la Chiatti nella didascalia della condivisione - facciamo i capelli come dici tu”. L’attore cambia quindi look per volere della bella moglie, lasciando un po’ incerti i fan su Instagram. Alcuni infatti risultano dubbiosi sul taglio quasi punk, altri aspettano il risultato ultimo per dare un giudizio, mentre soprattutto da parte del pubblico femminile c’è grande fiducia sull’effetto finale perché “Tanto è bello lo stesso!”.

Marco Bocci e Laura Chiatti sono sposati e hanno due figli, Enea e Pablo: “Con loro – ha raccontato l’attrice in un’intervista - la mia vita è una favola. Sono rimasta una bambina e non voglio perdere lo sguardo incantato sul mondo. Invece lo sguardo di mio marito Marco mi ha pervaso l'anima”.

