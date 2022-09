Laura Chiatti sul red carpet di Venezia, lato A e lato B in mostra: «Esco poco, ma quando esco...»

Bella nelle sue trasparenze. Anche l'attrice Laura Chiatti ha calcato il red carpet della Mostra internazionale del cinema di Venezia e, tra numerose star approdate in laguna, lei ha lasciato tutti senza fiato. Abito lungo nero con spalle scoperte e drappi trasparenti, tacchi alti neri lucidi e capelli sciolti ma tirati indietro con del gel. E, per finire, un trucco impeccabile. Più sexy che mai.

Appena l'attrice ha pubblicato su Instagram i primi scatti, sotto il post sono partiti numerosi commenti. Impossibile non notare quello del marito, l'attore Marco Bocci, che è rimasto a casa con i figli Enea e Pablo. Da «Che sogno» a «Che bombaaa» il bell'attore non ha lasciato dubbi, come sempre, al forte legame che c'è con la moglie. Una delle coppie più belle dello spettacolo, da anni fanno sognare i fan.

Ma non solo il marito ha lasciato commenti al miele. Innumerevoli star e amiche di Chiatti hanno scritto parole di affetto e ammirazione, come «La più bella di Venezia», «Divina», «Meravigliosa», «Che bomba nucleare», «Sono finite le parole per descrivere la tua bellezza» e così via.