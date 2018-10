Valentino Rossi e Francesca un amore di compleanno al ristorante Da Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Braccialetti gialli, torta, tanta musica (con le canzoni d'antan di un altro Rossi, Vasco) e tanto amore. Compleanno speciale per i 25 anni di Lady Rossi, Francesco Sofia Novello, a Tavullia. E anche il Dottore, solitamente restio a far finire sui social la vita privata, si è lasciato andare con una foto accompagnata dal post di lei: "Il compleanno più bello di sempre! Grazie a tutti i presenti.. ai miei amici di sempre e a quelli nuovi che mi fanno sentire parte di questa famiglia stupenda.. e sopratutto grazie a TE @valeyellow46". E Valentino, chiamato in causa, ha risposto con tre cuori rossi. Il post in questione in 24 ore ha ottenuto più di 33mila like. I due, negli ultimi giorni, nonostante i rispettivi impegni, era stati visti romanticamente insieme tra Pesaro e Gabicce. Un amore scoccato circa un anno fa, cresciuto e ufficializzato sempre tramite social al mondo intero lo scorso agosto.