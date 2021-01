Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno perso il bambino che aspettavano. L'annuncio su Instagram

Il dolore di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: «Abbiamo perso il nostro bambino». Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno perso il bambino che stavano aspettando. A comunicarlo è stata la stessa Manila, 43 anni, attraverso un post su Instagram. La coppia si è messa a nudo con la partecipazione a Temptation Island e ha conquistato l'affetto del pubblico, che ora apprende la triste notizia con partecipazione.

«E così salutiamo questo 2020 - scrive pubblicando una foto in cui bacia il compagno ex calciatore - un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo».

La scelta di condividere la notizia della perdita del bambino sui social da parte di Manila Nazzaro è stata ben ponderata. La showgirl spiega: «Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere! Buon anno!».

La showgirl nelle Instagram Stories ha ulteriormente chiarito il motivo della condivisione di un fatto così intimo con i suoi followers. «La perdita di un bambino è un dolore, può accadere e accade più spesso di quanto si pensi. Ma non è il fallimento dell'essere donna. E fino a quando sarà trattato come un argomento tabù questo senso di fallimento accompagnerà ogni singola donna per sempre». Dal 25 novembre, giorno in cui è avvenuta la perdita, Manila Nazzaro spiega di aver consultato forum e blog a tema maternità e di averci trovato tante testimonianze di donne che avevano affrontato il medesimo dolore.

