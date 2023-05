Manila Nazzaro, l'ex Lorenzo Amoruso (ferito) accusa: «Frequentava già un altro, lo sanno tutti»

Lorenzo Amoruso, durante una diretta Instagram con Biagio D'Anelli è tornato a parlare della fine della relazione con Manila Nazzaro, accusando quest'ultima di averlo tradito. Durante la sesta edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, Lorenzo è stato più volte protagonista di momenti romantici con Manila, che era concorrente. Tuttavia, dopo la fine del reality show le loro strade si sono divise. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Lorenzo nel dettaglio.

Durante l'intervista l'ex calciatore si è lasciato andare ad uno sfogo. «Potrei dire tante cose ma la cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato tenenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi "fatti curare", "sei malato" solo perché passavo un po' di tempo con la playstation».

Poi ha aggiunto: «Ho scoperto che piangeva e parlava sui giornali di matrimonio.

Abbiamo litigato è vero. Io ho pianto una settimana intera. Ci sono state delle problematiche però non può dare delle responsabilità solo a me facendomi passare per una persona cattiva. Ha fatto tutto lei, allora scordati di me, non ne parlare più. Hai deciso di abbandonare il nostro progetto di vita e quindi fai le tue interviste senza parlare di me».

L'insinuazione dell'ex calciatore a Manila è stata diretta. «Non mi sarei mai aspettato che la signora Nazzaro dopo pochi giorni dalla rottura - probabilmente già da prima - si frequentava con un altro. Ci sono le prove e credo che a Roma lo sappiano tutti che si sta frequentando con uno».