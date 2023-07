Luca Vismara è gay? La rivelazione del cantante: «Ho amato sia uomini che donne, adesso...»

Luca Vismara, ex protagonista di Amici e dell'Isola dei Famosi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Nell'ultimo periodo, l'ex naufrago è uscito allo scoperto con il suo compagno Peter Seggio. Luca Vismara ha spiegato il motivo per il quale ha evitato di parlare di questo argomento mettendosi a nudo, per la prima volta, senza alcun velo. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Luca Vismara

«Ci tengo a fare una premessa. Questa è la prima volta che parlo del mio orientamento sessuale - ha raccontato Luca Vismara in un'intervista a Gay.it -.

Adesso ti spiego anche il motivo: non l'ho mai tenuto nascosto ma non ho mai sentito l'esigenza di parlare perché per me era molto più importante fare piuttosto che dire. Le persone etero non radunano amici e parenti per affermare la propria sessualità e lo stesso ho voluto fare io. Sin da piccolo tutte le persone che mi circondavano mi hanno insegnato che non esisteva una forma giusta o sbagliata di amare. Per questo odio le etichette».

«Sono sempre stato libero di esprimermi»

«Ho sempre saputo di provare attrazione sia per gli uomini sia per le donne e sono sempre stato libero di esprimermi. Inizialmente mi piacevano le ragazzine e i ragazzini - ha continuato Luca Vismara -. Poi, sono stato fidanzato per quattro anni con una ragazza che ho amato follemente; poi ho avuto altre esperienze sia con ragazzi sia con ragazze. Nella mia testa, però, non c’è mai stata confusione bensì ho sempre seguito il cuore e ho voluto bene e amato le persone al di là che fossero uomini o donne»