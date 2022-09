Luca Argentero papà bis, foto del pancino di Cristina Marino e annuncio social: «Una nuova luce»

La famiglia si allarga. Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il loro secondo figlio (o figlia). L'annuncio l'hanno dato insieme sui social, postando una foto al mare in Salento, avvolti dalla luce del tramonto, il pancione bene in vista e una frase che non lascia spazio all'interpretazione: «Io, te, Nina e una nuova luce». Di fianco l'hashtag #4ofus - tradotto noi 4 - e l'emoticon di un biberon. Non è ancora stato svelato il sesso del bambino. La piccola Nina Speranza aspetta di sapere se avrà un fratellino o una sorellina.

Luca Argentero papà bis

La notizia ha fatto felici i fan della coppia e gli amici. Tantissimi i messaggi di auguri e le felicitazioni per il bebè in arrivo, da Chiara Ferragni che ha commentato con un cuore, ad Alessia Ventura, Silvia Mazzieri e Simona Tabasco. «Vi amo troppo, tantissimi auguri», uno dei tanti commenti. E c'è chi si lascia scappare una battuta: «Speriamo sia maschio, così ci sarà un altro Argentero ad illuminare le prossime generazioni». La prima figlia della coppia, Nina Speranza, è nata a maggio del 2020, in piena pandemia.

I due però avevano già fatto sapere che non sarebbe stata figlia unica: «Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo - ha detto Cristina Marino in un'intervista -. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico».