Luca Argentero, le inedite foto da papà con Noé Roberto emozionano i social: pioggia di like e commenti

Luca Argentero è da poco diventato papà per la seconda volta e spesso pubblica dolci foto con i suoi bambini ma anche con moglie Cristina Marino. L'attore, che è molto amato dal pubblico italiano, ha sempre dichiarato che da quando sono nati i suoi figli, ed è quindi diventato papà, la sua vita è completamente cambiata. L'ultimo post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha riscosso molto successo.

Il post di Luca Argentero

Nell'ultimo post che Luca Argentero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram è seduto su una poltrona con in braccio il suo bambino al quale sta dando un tenero bacio sulla fronte. La didascalia del post recita semplicemente: «Weekend Vibes» e lascia intendere che durante il fine settimana che è appena trascorso, l'attore si sia completamente dedicato alla famiglia. Recentemente, Cristina Marino ha pubblicato alcune storie in cui spiegava la sua assenza e quella di Luca Argentero dai social: «Ci siamo presi un po' di tempo per goderci tutto l'amore da cui siamo stati travolti. Siamo felici».

Luca Argentero è papà di due bambini piccoli: la prima figlia si chiama Nina Speranza ed è nata il 19 maggio 2020 mentre il secondo bambino è Noè Roberto che è, invece, nato il 16 febbraio 2023.