Luca Argentero, foto d'amore con Cristina Marino e i loro bambini: «Famiglia bellissima»

Luca Argentero e Cristina Marino hanno trascorso la Pasqua insieme alla famiglia e hanno documentato la loro giornata postando vari contenuti sui rispettivi profili social. I due attori si sono scattati diversi selfie ma hanno anche immortalato i momenti più dolci con i loro due bambini: Nina Speranza e Noè Roberto. Il post di Cristina ha riscosso moltissimo successo e, oltre alle migliaia di like ricevuti, sotto alla serie di immagini sono comparsi anche tantissimi commenti positivi.

Il post di Cristina Marino

Cristina Marino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una nuova serie di foto in cui è con i suoi bambini oppure indossa delle simpatiche orecchie rosa da coniglietto o ancora si scatta un selfie allo specchio abbracciata a Luca Argentero. La didascalia che accompagna le immagini è semplice e recita: «Con chi vuoi tu», rifacendosi al detto "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", anche se, l'attore e l'influencer erano in famiglia.

Inoltre, Cristina ha pubblicato una foto in cui è all'aeroporto con Luca e i figli ma non ha svelato la meta del suo viaggio.

Luca Argentero e i social

Luca Argentero è attivo sui social ma, come da lui stesso dichiarato nella recente intervista al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, non li utilizzerebbe in modo spasmodico.

Ad esempio, l'attore ha fatto sapere che non legge tutto ciò che le persone gli scrivono sotto ai suoi post perché se lo facesse, passerebbe ore davanti allo smartphone.