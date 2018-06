Laura Barriales incinta Su Instagram mostra il pancino in costume

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Barriales sta per diventare mamma. L'attrice e conduttrice televisiva ha annunciato su Instagram che avrà un bambino mostrando il pancino che inizia a crescere mentre sfoggia un fisico invidiabile a bordo piscina.«La famiglia è sempre stato il punto cardine della mia vita, dopo il matrimonio dell'anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa», ha scritto sul social. Laura si è mostrata con un costume bianco, intero, a bordo di una piscina. Dal costume, con su scritto "baby on board", spunta un pancino appena accennato e la Barriales sorridente non trattiene l'entusiasmo.Dopo il matrimonio con Fabio Cattaneo i due stanno per avere il loro primo figlio. Da sempre molto riservata, celebrò le nozze in gran segreto, ma la gioia di annunciare la gravidanza è stata tale che non è riuscita a trattenerla.