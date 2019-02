Lady Gaga, topless in Messico in preparazione della notte degli Oscar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di portare a casa l’Oscar per la miglior canzone “Shallow” dal film “A Star is born”, dove come riportato da Leggo.it recita a fianco di Bradley Cooper,ha trascorso una vacanza in Messico dove ha regalato anche unai paparazzi.Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, è stata fotografata da “Chi” a Cabo San Lucas, mentre trascorre una vacanza assieme a un’amica. Impegnata al telefono mentre si gode il sole del Messico nella piscina del suo hotel, Lady Gaga sceglie la tintarella semi integrale, rimanendo in topless.Assente dalle scene il fidanzato Christian, mentre dopo la notte degli Oscar si è molto parlato di un suo possibile flirt col collega Bradley Cooper, fidanzato della top model Irina Shayk