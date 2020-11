La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio e lo fanno nella veste di bisnonni

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio insieme e hanno scelto di farlo lasciandosi immortalare nella loro veste di bisnonni. A celebrare il loro anniversario è la pagina ufficiale dei reali su Instagram che riporta una foto dei reali mentre osservano un disegno fatto dai loro bisnipoti, i figli di William e Kate.

Un'immagine di tenerezza familiare per celebrare il 73esimo anniversario di un inossidabile matrimonio e consolarsi dall'isolamento precauzione quasi assoluto che l'emergenza Covid impone loro nel Castello di Windsor. È la foto celebrativa che la regina Elisabetta, 94 anni, e il principe consorte Filippo, 99, hanno fatto diffondere nelle scorse ore dalla casa reale britannica - attraverso media e social media - in occasione della ricorrenza nuziale che cade oggi: foto che li mostra in veste di bisnonni affettuosi. Vi si vede la coppia mentre guarda sorridente un cartoncino d'auguri ricevuti dai tre figli del nipote William - secondo in linea di successione al trono dopo suo padre Carlo - e di Kate Middleton: i principini George, Charlotte e Louis, lontani da ogni contatto diretto con loro da mesi a causa delle cautele legate alla pandemia. Fra i tanti, evidentemente, il messaggio di buon anniversario più sentito.

Ultimo aggiornamento: 16:48

