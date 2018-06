â€‹Kate Middleton veste (ancora) Zara: abito low cost e risate con baby George e Charlotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata in campagna per la famiglia reale: Kate Middleton e i piccoli George e Charlotte hanno infatti trascorso la domenica sui prati per supportare papà William che gareggiava al torneo di polo Maserati Royal Charity nel Gloucestershire.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: Kate e Meghan, chi è la più bella del reame? Gara di stile al compleanno della Regina E la Duchessa di Cambridge ha di nuovo incantanto le folle per il suo look casual, sfoggiando un altro vestito Zara da 45 euro a strisce blu e con le spalle scoperte, simile a quello della settimana scorsa. Kate una di noi, insomma: la futura regina, oltre che con i firmatissimi abiti da sogno, dà il meglio di sè con i look low cost (e si è anche messa le zeppe di corda che tutte indossiamo dall'anno scorso).Un giorno di sole e risate sui prati anche per i bimbi: baby George e la sorellina Charlotte, scalza, si sono divertiti a rotolarsi sui prati, cimentarsi con le mazze da golf e scivolare sull'altissimo Helter Skelter sotto gli occhi attenti della mamma.