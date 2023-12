Kate Middleton incinta del quarto figlio? Il dettaglio che svela (quasi) tutto

Nei palazzi reali girerebbero voci su una presunta gravidanza di Kate Middleton. Dopo i recenti scandali che hanno coinvolto la royal family, William e Kate hanno cercato di mostrarsi pubblico più uniti e sereni che mai e sembrerebbe che la principessa del Galles voglia avere un quarto bambino.

Kate incinta?

Alcuni pensano che questa scelta possa essere messa in atto con lo scopo di placare le acque e per riacquisire stima e ben volere da parte del pubblico. Altri pensano che Kate voglia cercare di afforzare la sua posizione agli occhi di Camilla, per mano della quale, la principessa si è sentita più volte umiliata. Ma non è tutto, anche le voci sul presunto tradimento di William con Rose Hambury, potrebbero giocare un ruolo importante in questa decisione, e cosa mette a tacere un tradimento più di una gioiosa gravidanza tra i due coniugi?

Inoltre un quarto figlio porterebbe la coppia al numero di Elisabetta II, che da suo marito Filippo ebbe 4 figli, e agli occhi del popolo questa non potrebbe che essere un'ottima pubblicità.