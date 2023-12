Caso Pandoro, Ferragni perde oltre 10 mila follower e scompare dai social: interazioni in picchiata. È finita l'era Ferragnez?

Oltre 10 mila follower hanno abbandonato il profilo di Chiara Ferragni dopo l'affaire Pandoro Balocco. L'imprenditrice digitale, in balia della più grande crisi d'immagine sperimentata dagli inizi della sua carriera, è scomparsa dai social. L'ultimo post risale al 14 dicembre, il giorno prima che la notizia della maxi multa dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta da 1 milione di euro inondasse il web. L'ultima storia pubblicata è stata proprio quella in cui l'influencer dichiarava la propria volontà di impugnare la decisione, dicendosi dispiaciuta per il «fraintendimento».