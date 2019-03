Elisa Isoardi sexy scatto l'uscita di Salvini con nuova fiamma: e spunta l'anello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la prima uscita pubblica dell'ex fidanzatocon la nuova fiamma, tutti aspettavano la reazione dicon gli occhi puntati sul suo Instagram. La bella conduttrice non si è fatta attendere: ha infatti postato uno scatto sensuale, in versione deshabillé circondata da peluches.Ma soprattutto, il dettaglio che non è passato inosservato è un anello di smeraldo che la Isoardi sfoggia all'anulare: in molti hanno cominciato a chiedersi se non si trattasse del segno di un nuovo fidanzamento. E soprattutto perché lei ci tenga così tanto a farlo vedere visto che già in un post di tre giorni fa il gioiello era in bella evidenza. I commenti ovviamente si sono sprecati: tra chi pensa che a perderci sia stata Elisa e chi Salvini. Per lei, comunque, sembra una storia chiusa.