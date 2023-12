Ilary Blasi e la sorella Silvia, brindisi di Natale a Roma (senza Bastian): il party per l'ex moglie di Dani Osvaldo

Tutti gli occhi sono per lei. Alla Rinascente di piazza Fiume c'è grande attesa, la voce si è sparsa. Ilary Blasi, gonna grigia lunga molto casual su cappotto nero e stivaletti in tinta, scende da un'elegante macchina scortata dalla sorella Silvia, anche lei nel famoso docu su Netflix "Unica", ed è subito pioggia di flash. Perché si tratta certamente di una delle poche uscite pubbliche nella Capitale dell'ex di Francesco Totti. La Blasi questa volta si concede alla ribalta per vip e fan. Complice l'amica Elena Braccini, in passato compagna dell'ex calciatore Daniel Osvaldo e ora ansiosa di mostrare alla conduttrice le sue creazioni ispirate alla sacralità della Madonna. In molti fanno a gara per il selfie migliore. Le celebri sorelle sorridono e avanzano tra la folla incuriosita. Sono subito attratte dalle candele rosa e dagli addobbi di Natale dello stesso colore, che esaltano un momento delle Feste all'insegna delle icone spirituali proposte. Ad un richiamo così originale, glam e iconico rispondono tante altre belle donne.



In questo viavai di bellezze che non si arresta ecco Manuela Arcuri, la direttrice della scuola di danza del Teatro dell'Opera Eleonora Abbagnato, Pamela Prati in completo a scacchi black and white su cappotto scuro, e ancora Adriana Volpe e Stefania Orlando. Sul red carpet sfilano anche cavalieri, in cerca del regalo perfetto da esibire sotto l'albero. E allora fa il suo ingresso il ballerino di "Ballando con le stelle" Angelo Madonia, ex della carismatica dj Ema Stokholma, che ora fa coppia sul piccolo schermo con la conduttrice Paola Perego. Il danseur scambia due battute con la collega Rossella Brescia, poi scappa via. Ci sono le prove del talent ad attenderlo. Si riconoscono l'autore Gabriele Parpiglia e l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Nel fluire degli arrivi, ci sono l'ex showgirl Angela Melillo, Nicoletta Romanoff e Miriana Trevisan.

Bollicine doc e panettone, ma anche sfizi salati, mentre si chiacchiera di vacanze e di futuri impegni di lavoro. Ma per il momento pausa scintillante di luci e colori. Si sbircia all'interno delle ricche teche per scoprire le immagini incise. Fino al brindisi finale degli auguri. Prosit.