Ilary Blasi , lo sfregio incredibile all'amica Michelle Hunziker . Fan allibiti: «Hanno litigato?». La moglie di Francesco Totti ha appena condiviso sulle stories di Instagram un video che ha lasciato di stucco i follower. Ecco perché.

Pochi minuti fa, Ilary Blasi ha postato un filmato in cui mostra cosa sta guardando in televisione stasera. La conduttrice sta seguendo la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? e a corredo del filmato scrive: «Mercoledì top». Ma allo stesso orario, su Canale 5, sta andando in onda All Together Now , programma condotto dall'amica Michelle Hunziker.

Il gesto inaspettato non è sfuggito ai fan e in tanti si sono chiesti: «Hanno litigato?». Staremo a vedere.

