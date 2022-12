Ilary Blasi saluta San Moritz: «Goodbye», il nuovo fidanzato Bastian la aspetta

Dopo aver trascorso qualche giorno sulle vette innevate della Svizzera, per Ilary Blasi è il momento di tornare alla sua nuova vita. Il ponte dell'Immacolata dell'ex moglie di Francesco Totti è ormai agli sgoccioli e per la conduttrice dell'Isola dei Famosi è già tempo di saluti. Ad attenderla ci sono i suoi impegni lavorativi, ma anche e soprattutto il nuovo fidanzato tedesco Bastian che sembrerebbe aver riportato Dil sorriso sul volto della showgirl.

Dopo un'estate tormentata da una separazione che continua a far parlare, Ilary Blasi ha dato inizio alla stagione invernale con quattro giorni sugli sci, in compagnia della piccola Isabel e dell'amica Michelle Hunziker. Mentre l'ex marito Francesco Totti è sempre più rapito dalla vita di coppia con la sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi, lei ha optato per una piccola vacanza sulla neve per staccare da tutto prima di ributtarsi nella solita routine. Una routine allietata da una nuova presenza che le ha riportato il sorriso: il nuovo fidanzato Bastian. E così il saluto social alle montagne svizzere non sembra essere poi così triste. Su Instagram la conduttrice ha condiviso una storia in cui saluta amorevolmente le cime innevate con la promessa di tornare presto: «Goodbye San Moritz, see you soon».

«Di nuovo felice»

Ormai non è più un segreto. Il gossip degli ultimi giorni è la nuova frequentazione di Ilary Blasi che è stata «pizzicata» dai paparazzi del settimanale Chi insieme all'uomo che le ha fatto dimenticare una volta per tutte l'ex Francesco Totti. Sul suo volto è tornato a splendere il sorriso e riguardo alla sua felicità si è espressa, nelle ultime ore, anche una sua cara amica. «È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c'è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore», ha assicurato la donna al settimanale DiPiù. Poi parla anche del rapporto con Bastian, il nuovo compagno della Blasi: «Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto». E proprio per questo motivo, il saluto alle vacanze appena terminate non è mai stato così sereno.