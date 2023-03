Ilary Blasi cancella Totti: sparite tutte le foto insieme dal profilo Instagram. Nel suo cuore c'è solo Bastian

Ilary Blasi sempre più innamorata del suo Bastian dà un colpo di spugna al passato e sul suo profilo Instagram cancella tutte le foto che la ritraggono insieme a Francesco Totti. Nonostante la separazione per mesi la conduttrice ha lasciato vecchi scatti, ricordi di famiglia, ma da qualche ora avrebbe scelto di cancellare in modo drastico dai social tutto quello che la riconduce all'ex marito.

Brooklyn Beckham prova a cucinare le fettuccine su Instagram: pioggia di critiche

Il colpo di spugna

La coppia non è mai stata molto social, ma sul profilo di Ilary c'erano diversi scatti che la ritraevano con Francesco. Scatti postati in occasioni del compleanno dell'ex campione della Roma, in occasione dei loro anniversari di nozze, foto che ritraevano momenti di serenità familiare che però la Blasi ha deciso di cancellare, almeno dalla sua vita pubblica. Un taglio drastico dovuto, forse, anche al ritrovato amore con Bastian, con il quale non manca mai di mostrare momenti insieme, ma per ora solo sulle stories.

Totti non cancella

Dal canto suo Totti ha scelto di tenere quei ricordi sulla sua pagina Instagram. Sebbene anche lui abbia una nuova relazione con un'altra donna, con la quale è anche andato a convivere, nel suo profilo social non scompaiono le foto che lo ritaggono con Ilary, a corredo delle quali aveva sempre espresso dolci parole d'amore.