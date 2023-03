Ilary Blasi, fuga romantica a Francoforte dal suo Bastian aspettando l'Isola

Il 17 aprile è sempre più vicino. Ilary Blasi, a quasi un anno dalla sua separazione con Francesco Totti, tornerà in tv a condurre l'Isola dei Famosi. Dall'ultima puntata del suo reality in Honduras, con la vittoria a sorpresa di Nicolas Vaporidis, molte cose sono cambiate nella vita privata della showgirl e fra tutte la presenza del suo nuovo findazato: l'imprenditore tedesco Bastian Muller. I due, nonostante tanti rumor e indiscrezioni che vedevano la loro storia d'amore come una montatura, sono sempre più complici. E a dimostrarlo ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, sono le foto pubblicate da Ilary sui propri social.

Mentre sui social network il siparietto tra Ilary Blasi e Alvin è già iniziato, preannunciando un'Isola dei Famosi infuocata, la showgirl è volata a Francoforte dal suo Bastian per una fuga romantica che meritava di essere condivisa con i follower. Nelle sue storie Instagram Ilary, infatti, ha informato i suoi tanti fan di aver preso un aereo, direzione Francoforte, scatenando la curiosità degli utenti del web. Ma la risposta è arrivata poco dopo, quando l'ex moglie di Totti ha pubblicato una foto che ritrae la nuova coppia mano nella mano, in macchina.