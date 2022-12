Ilary Blasi e la cena in famiglia, tra gli ospiti c'è anche il cugino di Francesco Totti

Ilary Blasi ha trascorso il weekend in famiglia, lontano dal suo nuovo amore Bastian, ma con gli affetti più cari. Oltre alla sorella Silvia, allo zio e ai parenti spunta anche il cugino di Francesco Totti che viene taggato nelle storie proprio dalla conduttrice. Una presenza che ha lasciato senza parole, visto che i rapporti tra Totti e la Blasi non sembrano essere dei più distesi.

La sorpresa

La Blasi nel weekend ha preso lezioni di inglese (forse per migliorare la comunicazione con il suo Bastian). Poi è andata da nonna Marcella dove ha preso lezioni su come fare i cappelletti. Poi è stata la volta del pranzo in osteria dove si è presentato anche Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti. Non un cugino qualunque, ma quello che l’ex calciatore considerava come un fratello, con cui Totti aveva frequentato le scuole e che è stato pure suo testimone di nozze nel 2005 quando l’ex capitano ha giurato amore eterno a Ilary Blasi.

Pare che tra il cugino e Francesco ora ci siano dei problemi. Marrozzini che, come si legge sul “Corriere della Sera” detiene pure il 5% delle azioni dello Sporting Club Totti, sarebbe stato considerato dall'ex calciatore come un traditore perché si starebbe schierato dalla parte della ex moglie in questa fase delicata della separazione. Che ci siano nuove scaramucce in vista?