Il cugino lo cerca, era morto in casa: 74enne trovato cadavere dopo diversi giorni dal decesso

CASTELFIDARDO - Non lo vedevano uscire di casa da giorni, forse da più di una settimana. Così un cugino acquisito, preoccupato dalla mancata risposta quando lo ha cercato al telefono per sincerarsi che stesse bene, ha lanciato l’allarme.

A nulla però, ieri mattina, è valso l’intervento a sirene spiegate dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, del 118 e dei carabinieri di Castelfidardo. L’anziano, L.B. di 74 anni, era deceduto ormai da svariati giorni, si ipotizza per un malore, come constatato dal medico legale durante l’ispezione cadaverica. Il dramma della solitudine si è consumato nel cuore di Fornaci, dietro le tapparelle abbassate di una delle prime abitazioni di via Rota, poco distante dalla farmacia e dall’incrocio semaforico.

Qui il pensionato viveva da solo da quando era morta la madre. Una zona densamente popolata, snodo viario fra i più trafficati della città, in cui il 74enne dal carattere buono e solitario era un volto noto tra i residenti che di frequente lo vedevano passeggiare per le vie della frazione o fermarsi al bar a prendere un caffè. L’ultima volta circa una decina di giorni fa, quando si era trattenuto per scambiare quattro chiacchiere con un conoscente davanti alla caffetteria di via XXV Aprile. Da allora nessuno avrebbe più avuto sue notizie, fino alla drammatica scoperta ieri mattina. Appurato il decesso per cause naturali, la salma è stata recuperata dalle onoranze funebri Santarelli, in attesa che vengano disposti i funerali.

