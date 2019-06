Travolto dall'auto del cugino e da un altro mezzo: grave motociclista 70enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Incidente auto-scooter tra cugini. Erano verso le 10 di ieri mattina quando un 70enne in sella al suo scooter si è scontrato, per cause ancora al vaglio, si è scontrato con una Peugeot condotta dal cugino. L'uomo è stato sbalzato a terra proprio nel momento in cui sopraggiungeva un'altra auto, una Renault Megane blu condotta da una signora che fortunatamente è riuscita a ridurre la sua velocità prima dell'impatto con il corpo del conducente. Sul posto arrivano tempestivamente l'ambulanza e l'auto medica della Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare-Monte Urano con i soccorritori che decidono, viste le gravi condizioni, per il trasporto del ferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.