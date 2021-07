Ilary Blasi, bikini o intero? Le foto in costume dalla vacanza in Sardegna fanno impazzire il web

Ilary Blasi è in vacanza in Sardegna e le Stories di Instagram sono mozzafiato. Foto in bikini nero a Poltu Quatu, tra Baia Sardinia e Porto Cervo. Ma accanto a lei non c’è capitan Totti, ma tutta la famiglia e alcuni amici. L’ex calciatore, invece, dopo la pausa a Mosca è tornato al lavoro.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI La dieta di Ilary Blasi: cosa mangia per restare così in forma... INSTAGRAM Chiara Ferragni, la tenera reazione di Leone davanti al cartellone... NOVITA' Stefania Orlando, la famiglia si allarga: «Io e mio marito...

Ilary Blasi, le foto dalla vacanza

Nelle foto della Blasi si vede l'ex conduttrice de Le Iene che prende il sole in piscina, mettendo in risalto il suo fisico perfetto.

LEGGI ANCHE

Elisabetta Canalis in vacanza nella "sua" Sardegna. E lascia senza fiato anche a 42 anni

LEGGI ANCHE

Francesco Totti e Ilary Blasi in vacanza con i figli: ecco da dove seguono l'Italia di Mancini e il mercato della Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA