Elisabetta Canalis in vacanza nella "sua" Sardegna. E lascia senza fiato anche a 42 anni

Si gode la vacanza insieme al marito e alla figlia in Sardegna in posti che - sin troppo facile capirlo - conosce ad anche molto bene. Elisabetta Canalis dell'isola, della sua isola sa tutto.

E si mostra sul social in sue pezzi, il suo è un bikini pazzesco, a 42 anni l’ex velina ha una forma fisica che fa invidia alle ventenni, sembra una ragazzina. La showgirl è tonica, muscolosa e in forma: addominali in mostra e un decoltè, come al solito esplosivo.

Elisabetta ha poi raggiunto Alghero con tutta la famiglia e l’immancabile amica del cuore Mikaela. Gioiosa, sfoggia in incredibile bikini giallo fluo che mette in risalto le curve: instancabile negli allenamenti, la mora è tonica e scolpita più che mai, per lei sembra che gli anni non passino.

