Francesco Totti e Ilary Blasi in vacanza con i figli: ecco da dove seguono l'Italia di Mancini e il mercato della Roma

Segue gli Europei e la squadra di Roberto Mancini da lontano, da molto lontano. E di certo seguirà anche le novità di mercato della Roma. Vacanza per Francesco Totti e Ilary Blasi insieme ai figli.

La presentatrice 40enne e il marito 44enne, ex capitano della Roma, sono a Mosca e si rilassano con Cristian, il maggiore di 15 anni, e Isabel, la più piccolina di soli 5 anni, visitando i monumenti principali della città e spostandosi con la storica metropolitana, una delle più belle esistenti al mondo, con le sue stazioni considerate vere e proprie opere d’arte.

Francesco Totti è in Russia come ambasciatore IFDA, si trova a Mosca su invito del dipartimento del Turismo di Mosca per una collaborazione nei settori dello sport, del turismo e della cultura. E’ partito prima, poi raggiunto da moglie e figli e con loro si diverte a girare per il centro della capitale del Paese.

