Harry, il sosia guadagna più di 1.000 euro al giorno: «Avevo paura di perdere il lavoro, ma ora va tutto a gonfie vele»

Il sosia del principe Harry, Rhys Whittock, ha dichiarato di aver temuto spesso di perdere il lavoro dopo la Megxit ( cioè quando Harry e Meghan hanno annunciato la loro decisione di fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale britannica).

Tuttavia, nelle ultime ore, il sosia di Harry ha specificato che gli affari vanno di nuovo a gonfie vele. Rhys ha sottolineato: «Inizialmente ero un po' preoccupato per il mio lavoro. Poi, ho capito subito che Harry e Meghan sarebbero rimasti nei media e nel pubblico dominio». A riportare la notizia è il Daily Mail.

Il sosia del principe Harry: ecco quanto guadagna

Rhys Whittock, ha raccontato che prima di firmare un contratto con l'agenzia con cui oggi lavora, veniva spesso fermato per strada da persone che gli evidenziavano la sua somiglianza con il principe Harry.

Da quel momento in poi, Rhys è volato in giro per il mondo per ricoprire diversi ruoli per pubblicità televisive, funzioni private e, più recentemente, rievocazioni delle apparizioni in tribunale di Harry da parte di GB News. Rhys ha dichiarato che riesce a guadagnare più di 1.000 euro al giorno.

Essendo lui un fan da sempre dei reali, Rhys spera di incontrare Harry un giorno. «Sono sempre stato un grande fan della famiglia reale - ha sottolineato Rhys -.

Ho un anno più di Harry e dico alle persone che è il mio sosia perché sono nato prima io».

La carriera

Rhys Whittock ha raccontato di aver vinto il concorso «Best Prince Harry Lookalike in Europe» di EasyJet nel 2018: «Adoro il mio lavoro e sono molto fortunato ad avere l'aspetto di uno degli uomini di cui si parla di più al mondo». Il sosia del principe Harry è riuscito a volare in tutto il mondo per il suo lavoro, come per esempio una festa privata per il compleanno di un miliardario a Macao, in Cina, nel 2018 e uno spot televisivo a Tel Aviv, in Israele, all'inizio del 2020.