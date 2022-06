La regina Elisabetta incontra per la prima volta la nipotina: ecco Lilibeth la figlia di Harry e Meghan

Finalmente l'incontro. Da quando il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti negli Stati Uniti, la regina Elisabetta non aveva mai avuto l'occasione di conoscere la sua pronipote. Ma, adesso, in occasione del Queen's Jubilee, la 96enne ha avuto potuto incontrare Lilibet Mountbatten Windsor, la figlia di Harry e Meghan.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Giubileo di platino, anche Lady Diana 'sul balcone con i...

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono a Londra questo fine settimana con i loro due figli per le celebrazioni del Giubileo di platino della regina per i suoi 70 anni di regno. E secondo fonti reali, la coppia ha presentato ieri, 2 giugno, la loro piccola figlia che domani, il 4 giugno, compirà un anno.

Ma nessun festeggiamento particolare. In molti da Oltre Manica si sarebbero aspettati grandi festeggiamenti, ma in realtà le fonti reali non si aspettano niente di particolare. La famiglia riunita, infatti, in questo momento vuole solo godersi la propria intimità, con la regina Elisabetta che non vedeva l'ora di conoscere l'ultima erede arrivata che è stata chiamata così proprio in onore della monarca inglese.

Profilo basso, dunque. Soprattutto dopo il nuovo malore che ha colpito la regina, non ci sarà nessuna festa a corte per il primo compleanno di Lilibet. Una scelta presa dal principe Harry e da Meghan Markle anche per non tornare a far parlare di loro, visto che le acque attorno a loro sembrano essersi placate nell'ultimo periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA