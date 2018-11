GfVip, Maria Monsè attacca Cecchi Paone: «Arrogante e cattivo, mi ha bullizzata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo la sua esperienza alse la prende con l’ex coinquilino, con cui di certo non ha avuto un buon rapporto all’interno del reality condotto da Ilary Blasi. Le accuse sono quelle di averla bullizzata: “Credo di esserne stata vittima di bullismo, assolutamente. Alessandro, per quanto sia un uomo di cultura, è anche crudele e sbeffeggiatore, un provocatore nato: se non provoca, non è felice”.La Monsè continua a puntare il dito contro Cecchi Paone: “L'ho vissuto sulla mia pelle. Mi aspettavo ben altro da lui, mi ha molto delusa. Mi ha offesa con le sue prese in giro, mi ha deriso e ha toccato anche mia figlia. L'ha chiamata nana e, come se non bastasse, l'ha paragonata alla figlia di Fantozzi! Nessuno deve permettersi di toccarla. Si è permesso anche di urlarmi contro, di zittirmi, come fosse un padre-padrone. Tutto questo non gli fa per niente onore. Inneggia al rispetto; si scaglia contro il razzismo, ma nei fatti dimostra che non conosce minimamente il significato di queste parole”.Un commento anche sul percorso all’interno del gioco con l’acerrima nemica Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona: “Finto, come lei del resto. Non ha fatto altro che recitare dall’inizio alla fine, e continua ancora a prendere in giro gli italiani sostenendo una cosa, la nobiltà, che non può dimostrare di avere”.