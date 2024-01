Giulia De Lellis, topless in mezzo al mare ma gli hater smorzano l'entusiasmo: «Photoshop ha colpito ancora e... male»

Giulia De Lellis, come del resto hanno fatto tante colleghe influencer, ha deciso di volare al caldo per le festività natalizie. Quindi, è partita con il fidanzato Carlo Beretta e alcuni amici, alla volta di Tulum, in Messico e, in questi giorni, ha pubblicato su Instagram moltissimi scatti e storie che la ritraggono con vestitini eleganti, bikini sexy e anche in topless. Lo scatto senza veli è stato molto apprezzato dai fan, anche se qualcuno ha avuto da ridire e il motivo è presto detto.

Giulia De Lellis ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto che hanno attirato l'attenzione dei fan. Infatti, l'influencer si lascia immortalare con espressioni e sguardi sexy, in topless. Il bikini scelto dall'ex volto di Uomini e Donne, è bianco e mette in risalto le sue forme.

Nonostante le foto siano molto sensuali, alcuni follower sembrerebbero contrariati e, infatti, qualcuno ha scritto: «Photoshop ha colpito ancora e...

male!», «Non capisco il senso di mostrare sempre più del dovuto...» oppure ancora «Se non si spogliano non le guarda nessuno, è questa la verità».non ha risposto a nessuno dei commenti al veleno.

Giulia De Lellis ha passato un Capodanno da sogno in un posto da sogno, ovvero in Messico e, infatti, in una delle ultime storie Instagram scrive: «Tulum voto 10! Qui, c'è un'acqua folle... pulitissima! Tengono gli spazi e la riva sempre puliti. Non tornerei più a casa!».