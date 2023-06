Giorgia Soleri, il post per Damiano subito eliminato: cosa aveva scritto

La storia tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Anche se ancora non si sa con certezza chi abbia lasciato chi e quali siano le motivazioni alla base della rottura. I due hanno sempre dichiarato di essersi lasciati con serenità e rispetto, ma da una prima analisi fatta sui social non sembra proprio che i due abbiano un buon rapporto... Damiano ha sottolineato di rispettare Giorgia, ma da una recente storia della Soleri qualche acredine sembra esserci.

La frecciatina social di Giorgia Soleri

Giorgia ha postato in una storia su Instagram, poi cancellata: un estratto di un brano in lingua inglese, che tradotto recitava: «Aspettando qualcuno di affidabile. Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione, potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi». Il riferimento è sembrato subito chiaro. Quasi tutti i follower hanno visto in queste parole una frecciatina a Damiano David, immortalato mentre si baciava con un'altra ragazza.

Il mistero della storia

Poco dopo Giorgia ha però eliminato la citazione che però non era passata inosservata ai fan dell'ex coppia.

In tanti hanno pensato che proprio il fatto di averla cancellata renda ancora più chiaro il riferimento a David. La Soleri aveva dichiarato che lei e Damiano vivevano una storia non monogama e che il loro rapporto era finito molto serenamente. Ma forse, poligamia a parte, non c'è poi tutta questa serenità.