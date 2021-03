GF Vip, Pierpaolo Pretelli: «Elisabetta Gregoraci aveva una persona che l'aspettava fuori». Lei risponde sul social: «Pagliacciata!»

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al Grande Fratello Vip, torna a parlare della sua assidua frequentazione all’interno della Casa con Elisabetta Gregoraci, sua “amica speciale”. Pierpaolo Pretelli ha rivelato che Elisabetta Gregoraci aveva una persona che l'aspettava fuori dal reality e lei ha risposto sul social: “Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo a non dirlo… Che pagliacciata”

GF VIP, BOTTA E RISPOSTA FRA PIERPAOLO PRETELLI ED ELISABETTA GREGORACI

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip si è poi fidanzato con Giulia Salemi ma non dimentica il trascorso con Elisabetta Gregoraci: “Non ho mai detto di essermi innamorato di lei – ha spiegato in un’intervista a “Casa Chi” su Instagram - Ho sempre parlato di una cotta. Ho pianto perché lei in tanti modi mi ha fatto capire che c'era qualcosa e poi invece l’ha buttata sull’amicizia.

Pierpaolo Pretelli ha poi spiegato che Elisabetta Gregoraci, fuori dal reality, aveva qualcuno che l’aspettava: “Lei fuori aveva un’altra persona che la aspettava. Arrivavano gli aerei da parte di questa persona. Ho proseguito con rispetto perché dall’altra parte c’era un interesse, mascherato con i messaggini sulle mani e il resto”.

Elisabetta Gregoraci dal canto suo ha risposto via social, commentando con i follower che “Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a gridarlo” e aggiungendo “Io penserei alla loro vita … Ognuno la sua … Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo a non dirlo… Che pagliacciata”.

