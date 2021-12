GfVip, Miriana e Biagio a un passo dal bacio: in stallo Soleil e Basciano

Giorni di fuoco nella casa dopo i nuovi ingressi. Mentre Biagio D’Anelli si è subito avvicinato a Miriana Trevisan, Alessandro Basciano si sta avvicinando sempre di più a Soleil Sorge. Sebbene nelle ultime ore tra Biagio e Miriana ci siano stati sguardi ed effusioni, sono riusciti a trattenere la passione e a resistere alla tentazione di baciarsi. Ma sembra che questa barriera non durerà molto.

I due concorrenti stanno dimostrando di avere una certa complicità e D’Anelli ha confermato a Manila Nazzaro di sentirsi particolarmente attratto dalla Trevisan. Lui stesso ha sottolineato di sentire il desiderio di baciarla. Nella serata di ieri, appartati in giardino, il bacio tanto atteso non è arrivato, ma pare che presto accadrà qualcosa. Bisogna tenere conto del fatto che Biagio è abbastanza combattuto, in quanto fuori dalla Casa di Cinecittà ha una fidanzata ad attenderlo. Per tale motivo, aveva pensato di mettere le distanze con Miriana, senza però riuscirci. Nel frattempo, tra i loro coinquilini c’è qualcuno che ha le idee abbastanza chiare su ciò che sta accadendo. Giacomo Urtis ha chiaramente rivelato di non credere minimamente all’interesse che Biagio assicura di nutrire nei confronti della showgirl.

L'altra coppia che fa parlare di sì è quella di Soleil e Alessandro Basciano. L’ingresso dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rimescolato le carte in tavola. Si è dichiarato molto interessato alla Sorge e a Sophie Codegoni. Al momento, si è avvicinato in modo particolare alla Sorge, che poco prima soffriva per quanto accaduto con Alex Belli.

Questa notte, Soleil e Basciano al GF Vip 6 hanno dormito avvinghiati e questo non è di certo passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori. Sul web sono diversi i video e le immagini che ritraggono i due gieffini abbracciati mentre dormono. Ma Soleil sembra l'abbia fatto inconsciamento, come dimostrano i video in cui lei stessa chiede a Basciano come mai fossero avvinghiati in quel modo. Così, ha fatto capire di non essersi resa conto di ciò che stava accadendo stanotte. Il web impazza: dopo Belli, i fan di Soleil sognano una love story con Basciano. Cosa succederà?

