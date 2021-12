Focolaio Covid a Domenica In. Mara Venier: «Squadra decimata, siamo rimasti in tre»

Covid, l'aumento dei contagi in Italia si riflette anche nello staff di Domenica In. Lo ha confermato Mara Venier, durante un collegamento con Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE

GF Vip, Jessica Selassiè in crisi: «Non so se restare, non c'è nessuno bono per me»

Anche quest'ultima edizione di Ballando con le Stelle, conclusasi con la finale di ieri, ha avuto più di un problema a causa di alcuni casi di positività e di isolamenti obbligatori (l'ultimo, in ordine cronologico, è quello che è toccato ad Alberto Matano). Non va meglio a Domenica In. «Il tuo stato d'animo di ieri è il mio di oggi» - ha spiegato Mara Venier a Milly Carlucci - «Il Covid ha decimato la nostra squadra, siamo rimasti in tre. Questo maledetto virus non vuole proprio lasciarci in pace».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Arisa vince Ballando con le Stelle e si commuove: «Nessuno... SPETTACOLI Ballando, Alberto Angela presenta "Stanotte a Napoli" con i... SPETTACOLI Ballando, Paolo Belli e l'esibizione insieme alle maestre di... DISPERATO «La mia ragazza vuole che la guardi mentre fa sesso con la sua...

© RIPRODUZIONE RISERVATA