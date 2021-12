GF Vip, Jessica Selassiè in crisi: «Non so se restare, non c'è nessuno bono per me»

Cambio di rotta per Jessica Selassié? La concorrente aveva deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip e poi pare ci abbia ripensato subito dopo la diretta. Come mostrano i video caricati su Twitter, la ragazza sarebbe entrata in crisi lamentando l'assenza di uomo tutto per lei e di un particolare affetto del pubblico: «Non sono motivata nello stare qui dentro, non sono stimolata. Amore ci sono troppe donne ed è entrato un uomo solo. Non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse. Io avevo già dei dubbi nel volermene andare. Ma non è per un uomo, è il fatto di motivazioni, non sono più stimolata».

palese che Jessica voglia un bono per risaltare maggiormente in puntata dato che non le danno minimamente considerazione



e mi dispiace anche, lei vale molto di più di ciò che pensa#gfvip pic.twitter.com/u8nIVC2lSe — Vale ♐️ (@afiresign_) December 18, 2021

L'arrivo di Alessandro Basciano non l'ha consolata, anzi, le ha alimentato i dubbi visto l'interesse esplicito per Soleil e Sophie. Inoltre, ha fatto un paragone sul calore mostrato dal pubblico nei suoi confronti con quello verso Soleil Sorge e Aldo Montano: «Magari io faccio il confronto perché sono andata con Aldo e Soleil. Cioè dopo tre mesi…il calore del pubblico non c’è. Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa, non so se voglio restare».

