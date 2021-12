GFVip, il duro confronto fra Alex Belli e gli ex coinquilini: «Caccia al tesoro per trovare i tuoi attributi»

Alex Belli torna al Grande Fratello Vip e si confronta con i suoi ex coinquilini. Dopo la squalifica infatti gli altri concorrenti non hanno risparmiato commenti al veleno sulla sua stretta "amicizia" con Soleil Sorge.

GFVip, il confronto fra Alex Belli e gli ex coinquilini

Al Grande Fratello Vip il ritorno di Alex Belli. L'attore si è confrontato con gli altri gieffini, che non hanno risparmiato commenti al veleno sulla sua vicinanza con la Sorge. Nella casa infatti l'opinione è divisa fra chi ritiene Soleil “vittima” di Belli, “plagiata” come ha detto la Ricciarelli e chi invece la ritiene una delle protagoniste della soap, ben consapevole di quello che stava accadendo. Alex Belli ha chiesto di incontrare Katia, Davide, Jessica e Biagio: «Voi sapete – ha detto Belli – quanto vi voglio bene. Non sono un manipolatore e non volevo intossicarvi. Sono stato al vostro servizio dal primo momento. Mi è scappata dalle mani la cosa, avete ragione. E' una cosa che pesava su di voi come su di me, poi ho capito che fuori avevo delle cose più importanti da tutelare. Io ho vissuto con Sole col cuore per tre mesi, non ho progettato niente ma siamo stati in due a fare le cose».

Conciliante sia la risposta di Katia («Ti vedo cambiato. Mentre stavi qui eri impazzito, volevi fare tutto e di più e ci soffocavi. Ci manchi, ora guardo il tuo viso e ti vedo cambiato, sei un altro. Ora se mi dici che sei felice noi siamo felici per te») che quella di Davide («Ho visto che stavi andando fuori rotta e ho cercato di riprenderti. Ma non ci sono carnefici o vittime, queste cose le avete fatti in due e sono andate bene a entrambi. Quello che c'è stato fra di noi non lo posso cancellare e ci vedremo fuori, ma io ho visto in te due fasi e allora mi mancavi. Mi spiace se ci siamo persi»), mentre Biagio è stato più severo: «Dovevi fare una caccia al tesoro.. ma per trovare gli attributi con Soleil. Io avrei rispettato qualsiasi tua scelta, ma fatta con rispetto. Hai fatto un sacco di giochetti, ti conosco da otto anni e parlo per il tuo comportamento degli ultimi tre mesi».

