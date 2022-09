Totti-Ilary, interviene anche Rocco Siffredi: «Ho scritto a Francesco, lei è calcolatrice»

Anche Rocco Siffredi parla di quello che ormai è diventato un caso mediatico: la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. In un’intervista a Mow, l’attore a luci rosse ha spiegato di conoscere personalmente l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset e di provare grande simpatia soprattutto per l'ex capitano della Roma. Secondo Rocco, Totti sarebbe ancora innamorato dell’ex moglie, data l’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Si capisce che è ancora innamoratissimo - dice Siffredi, sostenendo che Totti sia ancora molto legato a Ilary -, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip».

ROCCO SIFFREDI E LA SEPARAZIONE TOTTI-ILARY

Rocco Siffredi ha rimarcato che sia Totti sia Ilary hanno scelto partner facsimile dell’originale (Noemi Bocchi che ricorda molto fisicamente l’ex Letterina di Passaparola) e che pertanto sarebbe il caso di ritornare all’originale. E, al suo solito, ha anche consigliato uno scambio di coppia per risolvere in maniera piccante la questione: «Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…».

Totti-Blasi, Fabrizio Corona: «Sfiora l'analfabetismo ma strumentalizza i giornali, ora la prima rivelazione»

Allo stesso tempo, però, Rocco Siffredi non si è fermato nel dare giudizi poco pacati su Ilary Blasi: «Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice».