Francesco Monte: «Con Isabella sono felice, ecco come ho ricominciato»

Francesco Monte sta vivendo un momento d'oro: ha lanciato il suo primo singolo su tutte le piattaforme digitali tre giorni fa e la sua relazione con la modella Isabella De Candia procede a gonfie vele. In un'intervista a 360 gradi a 'Non succederà più', il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha dichiarato di essere felice e di aver rotto completamente con il passato.

LEGGI ANCHE:

Tasse, dall'Irpef alle partite Iva: da oggi al via la maratona fiscale. Ecco le scadenze

"Siamo già domani", il brano che ha sancito il suo esordio nel mercato discografico, segna una sorta di ripartenza: «Nasce dalla passione di voler cantare quello che stavo vivendo ho deciso di renderlo pratico. A volte per ricominciare meglio bisogna sdradicare proprio il passato e ricominciare proprio con quelle basi. Ho sdradicato e usato tutte le esperienze del passato per essere quello che oggi sono».

Fondamentale per aiutarlo a intraprendere questo percorso è stata l'avventura a "Tale e Quale Show": «Partecipare a 'Tale e Quale' è stata per me una nuova esperienza televisiva, dopo aver preso parte a reality e dopo aver svolto diversi lavori nel mondo della moda. Io ho sempre canticchiato insieme ad amici e familiari, ma oltre non ero mai andato e quindi quella è stata la situazione in cui ho potuto mettere alla prova me e capire. Poi vedendo che la cosa andava bene stranamente ho capito di sentirmi più a mio agio in quel contesto, che in altri che ho sempre frequentato come i reality o la moda».

È stato tronista e nella moda ha lavorato nella campagna di Guess accanto a Jennifer Lopez, ma tutto è cominciato per gioco anni fa, salvo poi diventare un investimento: «La passione di lavorare in questo mondo ce l’ho messa perché mi piace far emozionare la gente e io stesso mi emozionavo quando ho iniziato il mio percorso di recitazione in accademia durato sei anni, perché ho anche fatto una formazione su quello».

Il canto sembra oggi la passione più forte: «È una cosa che non avrei mai pensato di condividere con il pubblico, la mia voce o le mie emozioni, però questo pezzo è nato dall’esigenza di tirarle fuori. Il pezzo è nato durato il periodo di quarantena. Ho chiamato Luca Mele, l’autore della canzone, e gli ho detto che vorrei raccontare quello che abbiamo vissuto e quello che sarà il futuro e ho espresso quelli che erano i miei pensieri. Non è il classico tormentone».

Il lockdown lo ha vissuto serenamente con Isabella, che piace molto anche al padre e al fratello: «Sono molto felice con lei, altrimenti non mi troverei in questa situazione di rilassatezza e tranquillità. Poi anche stare in Puglia mi aiuta molto: mi piace girare, ma alla fine ritorno sempre qui». E su progetti futuri spiega: «Vediamo un attimo, ho i miei tempi. È un cosa a cui non penso e non c’è una programmazione per queste cose».

La conduttrice ha poi chiesto a Monte se il Festival di Sanremo sia tra i suoi sogni nel cassetto: «Mi sono appena lanciato nella carriera musicale a 30 anni e penso che non ci sia mai una data di inizio o di fine per le cose, e mi viene da fare il paragone con Ligabue che ha iniziato come me a 30 anni, ma devo ancora fare il mio percorso. Allo stesso tempo non ci deve essere il pregiudizio da parte delle persone verso qualcuno che vuole portare avanti più idee. Lo stesso è accaduto a Francesco Arca o Luca Argentero, che hanno dimostrato con caparbietà che le etichette si possono togliere».

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA