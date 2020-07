Filippo Magnini e Giorgia Palmas incinta al settimo mese, relax sotto al sole in attesa della prima figlia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas in vacanza al mare. Giorgia Palmas è incinta e assieme al compagno ed ex nuotatore Filippo Magnini e la figlia Sofia, nata dal la sua precedente relazione col calciatore Davide Bombardini è tornata sotto al sole della “sua” Sardegna.

LEGGI ANCHE:

L'azienda che dà ai dipendenti 6mila euro per ogni figlio e 300 euro al mese per un anno

Splendida, col pancione da futura mamma al settimo mese di gravidanza, Giorgia è stata fotografata da “Chi” durante una giornata di svago al mare, fra tuffi in mare, bagni di sole e giochi in acqua assieme alla figlia Sofia, che tra circa due mesi avrà una sorellina.

E’ in arrivo in casa Magnini-Palmas infatti proprio una femminuccia e a dare la notizia è stato proprio Filippo dalla sua pagina social. Su Instagram infatti ha pubblicato l’ecografia della piccola, seguita dalla commossa didascalia: “Non vedo l’ora di conoscerti 💗 Mia principessina 👸🏻 🎀. Già ti Amo💗🎀”. La coppia intanto a Milano si è trasferita in una casa più grande e ha rimandato le nozze a data da destinarsi per via dell’emergenza covid 19.

Ultimo aggiornamento: 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA