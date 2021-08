Francesco Monte toglie il follow ad Aurora Ramazzotti su Instagram: ecco cosa è successo

Francesco Monte toglie il follow ad Aurora Ramazzotti, ma il motivo lascia i fan senza parole. L'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato infastidito da alcune storie postate su Instagram della figlia di Michelle Hunziker. Aurora si trova a Mykonos con il fidanzato Goffredo dove ha incontrato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con i quali sono stati a cena insieme.

La cena, ma soprattuto le immagini di Giulia, avrebbero fatto innervosire Monte, che non si è certo lasciato in modo sereno con la sua ex. Pare che Francesco non sopporti nemmeno di vedere le immagini della Salemi sulla sua pagina, motivo per cui, osservando le storie di Aurora ha deciso di smettere di seguirla.

I Prelemi, inisieme ad Aurora e Goffredo, si sono concessi una cena di pesce e molte risate. Le stesse che ha fatto la Ramazzotti quando le è stato fatto notare cosa era accaduto con Monte. Dall'ex tronista però, per ora, non è arrivata nessuna dichiarazione.

