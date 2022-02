Cecilia Rodriguez minaccia i follower (e c'entra Ignazio Moser): «Mi tolgo da Instagram. Non state bene con il cervello,avete rotto i maroni»

Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen, non ne può più. Colpa di Instagram e le minacce fioccano. Chechu negli ultimi giorni è stata impegnata con la Fashion Week di Milano negli stessi giorni il suo fidanzato, Ignazio Moser, è stato negli Stati Uniti per questioni di lavoro e prima che lui tornasse a casa la 31 ha sbottato sui social.

Cecilia Rodriguez, lo sfogo su Instagram

«Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato»

Cecilia non sopporta più le continue domande che le arrivano sul Moser.

«Io ho il mio lavoro, la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore. Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro, è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Per questo io devo farlo vedere per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato?».

La storia con ignazio Moser

Tornato a casa il fidanzato però la sorella di Belen ha ricominciato a condividere storie in cui si mostra con Ignazio. I due sembrano sempre più innamorati e la modella non riesce a contenere la sua gioia. proprio qualte tempo fa ha dichiarato di non essere mai stata innamorata prima d'ora, rivelazione che ha molti è sembrata una frecciatina al suo ex Francesco Monte.

La carriera

L'amore va bene per Chechu e anche il lavoro. La sua linea di abbigliamento, creata con i fratelli Jeremias e Belen, sta riscuotendo un grande successo così come anche il Sister's Market, il pop up store aperto a dicembre a Milano assieme alla sorella Belen.

