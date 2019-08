Francesco Facchinetti, moglie Wilma rivela: «Litighiamo spesso. Proprio non riesce...»

di Emiliana Costa

Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Faissol rivela: «Litighiamo spesso. Lui proprio non ci riesce...». Il figlio di Roby Facchinetti torna alla ribalta delle cronache per un'intervista della moglie al settimanale F. Intervista nella quale Wilma rivela che i due litigherebbero spesso. E per un motivo ben preciso.Wilma andrebbe su tutte le furie per una questione che riguarda il telefono. «- ha detto al settimanale F - Questo è un problema su cui io e Francesco litighiamo spesso.così sono costretta a nascondergli il telefono, come se fosse un bambino».Wilma Faissol, che dopo la laurea in Odontoiatria oggi si dedica alla famiglia e alla moda, non accetterebbe che suo maito dedichi troppo tempo alla tecnologia: «: non muore nessuno se per qualche ora lui non è connesso. Lo scorso Capodanno, dalle Maldive, ho scritto ai suoi collaboratori, chiedendogli di non cercarlo neanche se fosse arrivata l’apocalisse».