Francesca De Andrè smentite le voci di crisi con Gennaro Lillio

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono più innamorati che mai. Lo ha spiegato lo stesso modello, che ha trovato l'amore nella Casa del Grande Fratello 2019 con la nipote di 'Faber'. I fan si erano preoccupati molto ieri, quando Gennaro Lillio aveva pubblicato una storia su Instagram che aveva fatto pensare ad un momento di crisi tra i due. Nella giornata di ieri, infatti, Gennaro Lillio su Instagram Stories aveva pubblicato una citazione di Sophia Loren: «Si può voler bene a tante persone. Ma l'amore, l'ammor è n'ata cos!». E aggiungendo: «Amore è capirsi, complicità, trattarsi bene e con educazione, coccolarsi, modi, rispettarsi e rispettare. Rispetto, rispetto, RISPETTO!».

Poiché sui rispettivi account Instagram mancavano da tempo foto diinsieme, quella storia sembrava essere un vero e proprio sfogo per i fan della coppia, che si sono preoccupati.«Ragazzi, vedo che vi allarmate così tanto: io e Fra non ci siamo lasciati, è una di quelle storie riguardo l'amore, semplicemente un mio pensiero che rispecchia i miei valori, che voi tra l'altro ben sapete» - ha scritto- «Io e Fra viviamo la nostra relazione anche distaccata dal mondo social per rispetto del nostro rapporto e della nostra privacy. Grazie a tutte le persone che ci sono vicine. Ti amo Francesca».