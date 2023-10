Flavio Briatore in formissima in riva al mare a Dubai: tra i commenti spunta un vip. «Sembra l'Abruzzo»

Per Flavio Briatore le vacanze non sono terminate. L'imprenditore nelle ultime ore è volato a Dubai per trascorrere qualche altro giorno di relax. Non è passata inosservata ai fan la foto che Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'imprenditore si è mostrato negli scatti social in perfetta forma. Un dettaglio che hanno notato soprattutto moltissimi suoi fan.

Sono bastati pochi minuti, qualche primo piano e la sua foto ha iniziato a circolare sul web.

L'imprenditore piemontese è apparso visibilmente dimagrito. «In formissima, ottimo lavoro», «Puoi darmi qualche suggerimento per la dieta? Sei davvero in ottima forma», «Così elegante, grande. Hai raggiunto grandi traguardi».

Sono solo questi alcuni dei commenti dei suoi fan al post che Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma un altro commento non è passato inosservato ai fan: quello di Simone Colaiuta che al corredo del post di Briatore ha scritto: «Sembra Alba Adriatica».