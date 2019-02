Magnini e Giorgia Palmas «Matrimonio e figli? Noi siamo già una famiglia»

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quasi un anno dall'inizio della loro storia d'amore,si mostrano per la prima volta insieme in televisione e scelgono lo studio di Verissimo per raccontare i loro progetti. Si sono incontrati un anno fa e hanno consolidato subito il loro rapporto vivendo momenti difficili come l'addio del campione al nuoto. Magnini ha anche conosciuto la figlia di Giorgia.«Sofia è timida, ma con lui è stato subito feeling - spiega la showgirl - noi abbiamo tanti progetti insieme, che coincidono anche con tanti sogni nostri. Siamo molto attaccati alle famiglie, siamo due persone che finalmente si sono trovate». «Per me il fatto che lei è mamma è qualcosa in più. Per quanto mi riguarda io sono convinto che prima o poi Giorgia me la sposo», ammette Magnini facendo commuovere la fidanzata. I giornali hanno parlato di matrimonio e anche di una sospetta gravidanza. La coppia nega, ma dichiara apertamente un amore e una complicità totali.Sui problemi nello sport e le accuse di doping, Magnini spiega: «La giustizia ordinaria mi ha scagionato. In termini sportivi ci vuole tempo. Devo dire che sono molto fiducioso ancora. Mi accusano di aver pensato di commettere un reato sportivo che però non ho fatto. Non ho avuto una squalifica, ma un'inibizione di quattro anni. Per ora ho le spalle larghe e penso a Giorgia. Io voglio diventare genitore con lei. È lei che mi fa sentire questa voglia qua. Mi fa aver voglia di sposarmi, di avere un figlio. Anche se noi siamo già una famiglia».