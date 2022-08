Che fine ha fatto Fedez? Scomparso da Instagram, l'ultimo post

Che fine ha fatto Fedez? La domanda sorge spontanea ai followers abituati agli aggiornamenti costanti del rapper via Instagram, dal momento che il suo profilo è stranamente muto da qualche giorno.

L'ultimo post

Raggiungendo l'account del marito di Chiara Ferragni non è difficile notare che l'ultimo post risale al 22 luglio, quando i Ferragnez al completo sono volati a Roma, Vittoria e Leone compresi. Le foto alla Galleria Borghese con «I nostri capolavori alla scoperta dei capolavori italiani», scrive il papà riferendosi ai figli al museo. Poi le foto tra il romantico e l'ironico di un bacio a Fontana di Trevi con la moglie.

Che fine ha fatto Fedez?

Di cose in quasi dieci giorni ne sono accadute, tra il tour della nuova casa in costruzione, l'arrivo della Ferrari ibrida e quattro salti in balera. Ma il feed di Fedez è fermo, e dalle storie che invece continua a pubblicare Chiara Ferragni non se ne ha traccia. Non che sia vietato astenersi dai social, ma è senz'altro un atteggiamento che stupisce i fan, tanto che sotto ai post più recenti cominciano ad apparire delle domande. Che fine ha fatto Fedez? Di sicuro la risposta non tarderà ad arrivare.