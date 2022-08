Totti in fuga da Roma: «Gita alle Terme dei Papi di Viterbo ma non con Noemi». E si riaccende il gossip

Dopo l'annuncio del divorzio con Ilary Blasi, Francesco Totti si è trincerato nel silenzio e si rivolge solo alle persone più strette. Il matrimonio con Ilary è finito e adesso le cose tra i due sembrano essersi incrinate definitivamente. Di mezzo Noemi Bocchi, la ragazza per il cui l'ex Capitano della Roma sembra aver perso la testa. Da giorni Totti non dà più sue notizie sui social, tanto che in molti hanno ipotizzato proprio la fuga d'amore con Noemi. Secondo Dagospia, domenica Totti avrebbe però deciso di prendersi una pausa senza la nuova fiamma e sarebbe scappato con un amico alle Terme dei Papi, a Viterbo. Un modo per staccare da tutto, in attesa che le acque tornino calme.

APPROFONDIMENTI EX LADY TOTTI Ilary Blasi completamente tatuata, ma non è come sembra: ecco di chi è la "colpa" LA CONFESSIONE Francesco Totti: «A Ilary ho dato tutto, ho la coscienza a posto». Le sue parole rivelate dall'amico

Il fidanzato di Silvia Provvedi condannato a 12 anni di carcere: la sua risposta sui social

Totti: «A Ilary ho dato tutto»

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno provato a ricostruire il loro rapporto fino alla fine, ma quando si sono resi conto che le fratture erano insanabili, hanno deciso di separarsi. Inevitabilmente, il riserbo che tanto speravano (soprattutto per proteggere i figli), non sono riusciti ad ottenerlo. Per chi in questi giorni ha accusato Totti per la rottura con l'amore della sua vita, la risposta è arrivata dall'amico Alex Nuccetelli, che ha riportato le parole di Francesco a Il Corriere della Sera: «Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso».

Ilary e i messaggi da Sabaudia

Ilary non commenta la fine della sua relazione, ma potrebbe farlo presto in uno studio televisivo (quello di Verissimo?). Intanto si gode le vacanze nella sua villa a Sabaudia, dove continua a postare storie dal suo profilo Instagram. L'ultima, con un filtro che la ritraeva piena di tatuaggi. Un messaggio per qualcuno? Il gossip per il momento continua senza tregua.