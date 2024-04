Fedez, weekend da single a Roma (con la sua assistente): dopo Belve si scatena in giro per locali

A vederlo così, nella paparazzata di Chi, non sembra che Fedez se la stia passando proprio male. La nuova vita da single dopo l'addio a Chiara Ferragni sembra piacergli e tanto. Libero di divertirsi quando non deve occuparsi dei suoi figli. Come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il rapper "ha acquistato una Ferrari, una casa nuova in zona Castello Sforzesco a Milano, ed è tornato a uscire la sera". Ma non solo.

Sophie Codegoni in Egitto: «Cosa si vede su Instagram e qual è, invece, la realtà». Ma i fan le chiedono: "Esci Basciano"

La serata a Roma

"Dopo aver smentito un flirt parigino, lanciato dai social, e dopo che una fonte di “Chi” lo ha visto con tre amiche in un esclusivo club londinese, eccolo a Roma con la sua assistente, Eleonora".

Un viaggio in treno verso gli studi della Rai per la registrazione della punta di Belve con Francesca Fagnani. Argomenti della puntata top-secret. L'unica cosa che si è saputo è che Fedez si è commosso parlando dei suoi figli. Durante la vacanza romana di un paio di giorni Fedez, sempre accompagnato fedelmente dalla sua assistente, Eleonora Sesana, è proseguita secondo il settimanale Chi, prima a l'Hotel de la Ville prima di dirigersi in un club esclusivo di gran voga al momento, il Soho House, per poi concludere la serata in una discoteca, il Sanctuary.