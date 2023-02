Chiara Ferragni, cena con gli amici (senza Fedez): sono ai ferri corti? Un testimone: «Hanno discusso, lui faceva tenerezza»

Chissà se riuscirà a farsi perdonare oggi, nel giorno degli innamorati, perché per Fedez dopo Sanremo non devono essere stati giorni facilissimi. Chiara Ferragni è tornata alla sua vita a Milano, tra figli e la folta schiera di amici che la seguono ovunque, ma del marito (almeno sui social) non c'è traccia. Dicono che lei si sia parecchio innervosita dopo la scenetta del bacio con Rosa Chemical davanti a tutta Italia (suoceri e cognate comprese, seduti in prima fila), che lui abbia esagerato a rubarle la scena: doveva essere il Sanremo di Chiara e invece si è rivelato a tutti gli effetti quello di Fedez. Ieri sera la Ferragni ha festeggiato il suo ritorno con gli amici più cari: una cenetta intima dopo l'avventura sanremese dove, tra critiche e trionfi, Chiara si è comunque rivelata un valore aggunto per il Festival: secondo Launchmetrics, con 310,5 milioni di euro in miv, la kermesse ha registrato infatti un valore più che doppio (+133%) rispetto alla scorsa edizione che ne aveva ottenuti 133 milioni. Solo la Ferragni ha registrato, da sola, 39 milioni di euro.

Chiara ha voluto dire pubblicamente grazie a tutti (Amadeus, Morandi, i genitori, le sorelle, il parrucchiere), a tutti tranne che a Fedez. E da due giorni sul suo profilo Instagram lui sembra scomparso. Ieri il cantante ha condiviso un vecchio messaggio (datato 8 febbraio), in cui scriveva: "Sono fiero di te, ti amo". Poi il nulla. Ma cosa sarà successo davvero? Tra speculazioni, rumors e gossip un testimone racconta la discussione avvenuta dietro le quinte della fiinale.

Il testimone dietro le quinte

Federico Taddia, uno degli autori del Festival, era lì quando la Ferragni ha avuto il primo faccia a faccia con il marito dopo il "bacio-gate". Il video con la reazione piuttosto scocciata di Chiara è diventato virale. «Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa - racconta - Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”, ha scritto Taddia in un lungo post sui social.